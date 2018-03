Pub

Um dos feridos está em estado grave

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, numa colisão do metro Sul do Tejo com um autocarro de passageiros em Corroios, no concelho do Seixal, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta foi dado pelas 07:45 para o abalroamento ferroviário, que envolveu o metro Sul do Tejo e um autocarro de passageiros da mesma empresa.

Pelas 08:30, as duas vítimas já tinham sido transportadas para o hospital.

No local estiveram 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas, dos bombeiros do Seixal e da PSP.