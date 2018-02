Pub

Bebés têm sete e oito meses e não inspiram cuidados especiais, confirmou o DN junto de fonte hospitalar

Há dois bebés internados com gripe A no Hospital Sousa Martins, na Guarda. Os bebés de sete e oito meses "não inspiram cuidados especiais", confirmou o DN junto de fonte do hospital.

O primeiro bebé terá dos entrada no hospital na quinta-feira, dia 15, e o segundo, esta madrugada.

De acordo com a Direção Geral da Saúde (DGS), o pico da gripe já passou.