Doentes preferem esperar por operação no Instituto de Oncologia

Nos dados recolhidos pelo DN, o Instituto Português de Oncologia de Lisboa apresentava quatro especialidades com esperas superiores ao recomendado para casos muito prioritários: otorrino (35 dias), dermatologia (28 dias), cancro da cabeça e pescoço (20 dias) e cirurgia geral (18 dias). Em resposta a este quadro, o IPO sublinha que 62% dos seus doentes são operados dentro dos tempos considerados adequados e que para as esperas mais prolongadas são entregues vales-cirurgia que podem ser usados em hospitais privados ou do setor social com convenções com o SNS. O que a esmagadora maioria prefere não fazer.

Entre as principais razões apontadas para estes tempos está o facto de alguns destes serviços serem muito especializados, para onde são referenciadas pessoas com doença oncológica muito complexa, provenientes de todo o país. Com muitos doentes prioritários e um bloco operatório curto para as necessidades e afetado por greves em 2017, as listas de espera continuam a ser altas. Em 31 de dezembro de 2017, 1296 doentes estavam inscritos para serem operados no IPO Lisboa.

Ainda assim, "provavelmente devido ao reconhecimento e à elevada diferenciação da cirurgia do IPO Lisboa, a grande maioria dos doentes prefere aguardar mais uns dias e serem operados no IPO, por cirurgiões do IPO. Em 2017, apenas 25 doentes optaram por tal solução [vales-cirurgia] e no IPO fizeram-se 6402 cirurgias", frisa o IPO, em informações enviadas ao DN.

A procura de doentes no instituto de Lisboa tem crescido entre 1 a 2% ao ano, o que se deve ao aumento da prevalência das doenças oncológicas, um aumento que não foi acompanhado por melhorias nas condições dos serviços, reclamadas há muitos anos. "O IPO Lisboa só poderá recuperar as listas de espera para cirurgia e reduzir os tempos médios de espera após a realização das obras do bloco operatório, cujos trabalhos preparatórios já começaram", assume o hospital.

O atual bloco operatório foi inaugurado em 1948 e teve obras de ampliação há 30 anos. Com uma área de 925 ​​​​​​​m2, tem cinco salas de cirurgia convencional, a que se junta uma sala de cirurgia ambulatória, quatro camas de recobro e três de recobro pediátrico. No futuro, depois de concluídas as obras de cinco milhões de euros - que tiveram luz verde das Finanças em dezembro, cerca de um ano e meio depois de terem sido pedidas -, vai duplicar a sua área (2176 m2) e passará a ter seis salas de cirurgia convencional, três de ambulatório, dez camas de recobro e duas camas de recobro pediátrico.