Diretor do Público demite-se

O diretor do jornal Público, David Dinis, apresentou esta segunda-feira a demissão, na sequência da decisão da Administração do jornal de demitir o Diretor-adjunto Diogo Queiroz de Andrade. O DN sabe que haverá um plenário de redação esta tarde.

David Dinis assumiu funções como diretor do Público no dia 1 de outubro de 2016.

A administradora do Público, Cristina Soares, comunicou a Diogo Queiroz de Andrade que a empresa prescindia dos seus serviços no primeiro dia do regresso de férias deste e no primeiro dia de férias do diretor agora demissionário.

O jornalista demitiu-se de diretor do Público argumentando que o afastamento do seu número dois foi feito à sua revela e contra a sua opinião.

A administração ato contínuo convocou uma reunião do Conselho de Redação e David Dinis convocou um plenário.