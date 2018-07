Direito de Resposta: Acordo falhado pela segunda vez leva autarca de Gaia a julgamento por difamação

Ao abrigo do nº1, do nº2 e nº3 do artigo 24º da Lei nº2/99, de 13 de Janeiro (Lei de Imprensa), conjugados com o nº 2, alínea a), e o nº 3 do artigo 26º da mesma Lei, vem o signatário requerer junto de V. Exa., os direitos de resposta e retificação da notícia publicada pelo Diário de Notícias, no dia 10 de Abril de 2018, sob o título "Acordo falhado pela segunda vez leva autarca de Gaia a julgamento por difamação".

O Diário de Notícias publicou, a 10 de Abril de 2018, uma notícia com o título "Acordo falhado pela segunda vez leva autarca de Gaia a julgamento por difamação", na qual são atribuídas a Eduardo Vítor Rodrigues afirmações irrelevantes. Há uma afirmação, contudo, que, pela gravidade da suspeita que lança sobre o aqui signatário, exige competente esclarecimento. É a seguinte afirmação: "o município [de Vila Nova de Gaia] tem quatro processos em curso contra Bruno Santos, estando nomeadamente em causa um relacionamento com falsificações de assinatura".

A referência capciosa feita pelo presidente da Câmara de Gaia cria a suspeita de que o aqui signatário terá cometido tão infame ilícito no exercício de funções públicas na Câmara de Gaia, onde integrou o Gabinete de Apoio à Presidência, entre Dezembro de 2013 e Julho de 2016. A verdade é que a denúncia foi apresentada não pelo Município de Vila Nova de Gaia, mas pelo presidente da Assembleia Municipal, Albino Pinto Almeida, que a título jurídico pessoal acusa aqui o signatário de ter falsificado uma Carta de Recomendação que, como será provado, ele próprio redigiu e assinou no dia 10 de Setembro de 2016. Essa é apenas uma das várias Cartas de Recomendação que foram entregues ao signatário por diversas entidades após a sua exoneração pelo presidente da Câmara. O assunto está em fase de inquérito sob a responsabilidade do Ministério Público. A verdade será demonstrada, assim como a insídia da acusação. Mas é necessário esperar.

A intenção subjacente a esta denúncia, bem como a referência capciosa que a ela faz o autarca de Gaia, à porta do Tribunal onde está a ser julgado, é evidente para quem a quiser ver, e certamente pouco impressionante para esse Tribunal, a quem cabe fazer Justiça.

Assim, e uma vez que esta suspeita foi lançada através do órgão de comunicação social que V. Exa. Dirige, solicita-se a publicação desta resposta, tal como do documento anexo. (cópia, autenticada pelo Ministério Público a 20 de Janeiro de 2018, da Carta de Recomendação redigida e assinada pelo Dr. Albino Almeida e datada de 10 de Setembro de 2016)

Vila Nova de Gaia, 16 de Abril de 2018

Bruno Santos

Nota de Direção: O DN reserva-se o direito de não publicar a carta de recomendação mencionada uma vez que esta ultrapassa o tamanho da notícia respondida, tal como a lei prevê e tutela.