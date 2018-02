Pub

A partir de amanhã, a chuva começa a cair

O sol radioso dos últimos dias vai dar lugar, já a partir de amanhã, a nebulosidade e precipitação. De acordo com uma informação especial divulgada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "uma região depressionária com vários núcleos centrados a norte e/ou a noroeste dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, aos quais estão associados sistemas frontais, irá afetar o estado de tempo na próxima semana".



Esta situação meteorológica caracteriza-se pela ocorrência de precipitação contínua com início na segunda-feira, dia 26, na região Sul, estendendo-se gradualmente às restantes regiões. Segundo o IPMA a chuva pode ser especialmente forte a partir do final da tarde de terça-feira (dia 27) e durante a quarta-feira (dia 28).

Esta precipitação será de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela a partir do final da manhã de terça-feira (dia 27), descendo temporariamente a cota para 600 metros nas regiões Norte e Centro até meio da manhã de quarta-feira (dia 28).



Nos próximos dias, segundo este mesmo comunicado, o vento irá soprar por vezes forte nas terras altas. No entanto, a partir de quarta-feira (dia 28), o aumento da intensidade do vento será mais generalizado, e as rajadas poderão atingir 85 km/h nas terras altas e 75 km/h no litoral.



A agitação marítima deverá aumentar a partir de quarta-feira (dia 28), com ondulação de sudoeste com 4 a 5 metros, em especial a sul do Cabo Mondego.