Diário de Notícias recebe alunos do Externato Flor do Campo

Os alunos do 8.º ano do Externato Flor do Campo, de Odivelas, vieram esta terça-feira ao Media Lab do Diário de Notícias para conhecer como funciona o jornal.

A visita iniciou-se com a visualização de um vídeo sobre os 153 anos do DN, seguindo-se uma formação sobre a evolução da comunicação e da informação.

Numa parte mais prática, os estudantes realizaram as suas próprias notícias, nos diferentes formatos jornalísticos - vídeo, rádio e escrita.

Por fim, os jovens tiveram ainda a oportunidade de visitar a redação do jornal e conhecer o dia-a-dia dos jornalistas.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.

