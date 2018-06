Pub

Inquérito, visando segurança privado que terá agredido e insultado jovem de origem colombiana, está a decorrer no DIAP do Porto

A Procuradoria-Geral da República confirmou ao DN " a existência de inquérito, o qual corre os seus termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] do Porto, às denúncias de agressões e insultos racista a uma mulher de 21 anos, nascida na Colômbia mas a viver em Portugal desde os cinco anos.

As agressões em causa, documentados num vídeo posto a circular na Internet, terão sido protagonizadas por um funcionário da empresa de segurança privada 2045, ao serviço do Serviço de Transportes do Porto.

Tal como o DN noticiou, a jovem Nicol Quinayas apresentou queixa na PSP, pelo que a abertura do inquérito é o passo jurídico seguinte no processo.