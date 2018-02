Diabetes. Associação pede linha de apoio e grupos de interajuda

Pub

Autarquias e juntas de freguesia são desafiadas a criar "casas da diabetes" para partilha de informação entre quem vive com a doença

A diabetes tem impacto negativo na saúde física e no bem-estar emocional dos doentes, mas, apesar disso, os portugueses que vivem com diabetes tipo 1 consideram que têm boa qualidade de vida. Para a família, há falta de informação sobre a doença e sobre como apoiar as pessoas com diabetes. E tanto os doentes como os familiares consideram que a sociedade tem de encontrar novas formas de lidar com a doença.

Estas são algumas das principais conclusões do estudo português DAWN 2, o primeiro que analisa atitudes, desejos e necessidades de pessoas que vivem com a diabetes, bem como dos seus familiares e cuidadores. Uma investigação desenvolvida pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), que, com base nos resultados, solicita a criação de respostas para os doentes, nomeadamente de uma linha de apoio e de grupos de interajuda.

"Temos de encontrar novas respostas, que podem ir desde a criação de linhas de apoio até às "casas da diabetes". Refiro-me a espaços promovidos pelas autarquias ou juntas de freguesia, onde as pessoas se possam encontrar uma vez por semana para discutir mudanças de estilos de vida, alimentação saudável, como controlar melhor a doença", sugere José Manuel Boavida, presidente da APDP.

O estudo foi feito com o apoio da empresa Novo Nordisk e envolveu cerca de 540 participantes, entre os quais pessoas com diabetes tipo 1 e 2, familiares e cuidadores. Apesar de reconhecerem o impacto físico e emocional da doença, 68% das pessoas com diabetes tipo 1 e cerca de 40% das pessoas com diabetes tipo 2 consideram que têm uma boa qualidade de vida.

Esta capacidade de adaptação dos portugueses à doença foi um dos dados que mais surpreendeu o presidente da APDP. "No caso das pessoas com diabetes tipo 1, pensávamos que o número era muito menor, porque picam o dedo quatro a cinco vezes por dia e fazem três a quatro injeções de insulina". São pessoas, destaca, "com uma grande resiliência, habituadas a tratar de si próprias".

Já entre os familiares e cuidadores, refere o especialista, mais de 80% dos gostariam de saber como apoiar melhor as pessoas de quem cuidam e consideram muito importante receber mais informação geral sobre a diabetes. "Há falta de informação e de formação. Os profissionais de saúde tem de ser capazes de integrar melhor os familiares dos doentes", indica José Manuel Boavida. 64% estão preocupados com o risco de ocorrência de descidas de açúcar no sangue (hipoglicemias) durante a noite e mais de metade sentem-se preocupados com o futuro e a possibilidade de a pessoa com quem vivem vir a desenvolver complicações graves.

Da comunidade é esperado mais apoio. Tanto doentes como cuidadores referem a necessidade de melhorar o diagnóstico e o tratamento precoce (92%), a acessibilidade a locais para comprarem alimentos saudáveis, locais adaptados e seguros para praticarem atividade física, locais de trabalho que facilitem a gestão da diabetes e a aceitação das pessoas com diabetes como membros iguais da sociedade.

Uma em cada cinco pessoas com diabetes tipo 1 sente-se discriminada por causa da doença. "É uma percentagem enorme, que leva a que as pessoas escondam a doença. Poucos políticos ou grandes dirigentes assumem que têm diabetes. Como é que uma doença tão generalizada [afeta mais de um milhão de portugueses] tem uma conotação tão negativa?", questiona o especialista em endocrinologia.

Em comunicado, a enfermeira Dulce do Ó, coordenadora do estudo da APDP, avança que "os dados mostram que há ainda muitos aspetos que podem ser melhorados, tanto da parte da experiência das pessoas com diabetes, como dos seus familiares e cuidadores". E reforça a necessidade de criação de uma linha de apoio, pois as "pessoas procuram um acompanhamento para além das visitas regulares ao médico que facilite o acesso à informação, melhorando assim a sua qualidade de vida".

O estudo faz parte de uma investigação a nível internacional, que é formada por uma rede de especialistas e organizações de 17 países, como a Federação Internacional de Diabetes, a Aliança das Organizações Internacionais de Doentes e agora também a APDP, que em 2011 iniciou o projeto DAWN. Os resultados são apresentados hoje, ao final da tarde, num evento que vai decorrer no Centro de Informação Urbana de Lisboa (Picoas Plaza).