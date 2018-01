Pub

Alerta estará em vigor entre quinta e sexta-feira

Dez distritos do continente vão estar desde a madrugada de quinta e a manhã de sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Beja, Setúbal e Faro vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

O aviso amarelo vai estar em vigor entre as 3:00 de quinta-feira e as 7:00 de sexta-feira.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Segundo o Instituto, o aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.