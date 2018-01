Pub

A Coimbra Business School, sedeada na faculdade de Direito, vai lançar um Centro de Direitos Humanos para empresas e negócios

"Sensibilizar os empresários para o respeito dos direitos dos trabalhadores" é o "principal objetivo" do novo Centro de Direitos Humanos, dedicado à investigação e à formação destes direitos fundamentais nas empresas e negócios. A iniciativa partiu da Coimbra Business School, sedeada na faculdade de Direito daquela cidade universitária, e será apresentada em conferência, esta quarta-feira ,pelo constitucionalista Vital Moreira, que presidente a este Centro.

"O Coimbra Business & Human Rights Centre irá começar por organizar cursos conjuntos de empresários e investigadores universitários para, em primeiro lugar, identificar quais são as principais situações críticas em que as questões dos direitos humanos se colocam nas empresas portuguesas", afirma Manuel Castelo Branco, presidente da Coimbra Business School. "Em seguida, terá de desenvolver projetos de intervenção em empresas, projetos de investigação, de reflexão e, também, de formação de trabalhadores, entre os quais as equipas de gestão".

Este responsável salientou ao DN que, o ponto de partida para a criação deste fórum foi uma "tripla perceção: um notório enfraquecimento do ordenamento jurídico no que diz respeito à proteção dos direitos dos trabalhadores; a falta de ensino destas matérias nas escolas de gestão e economia, nas quais apenas a maximização do lucro é a preocupação, omitindo matérias como a distribuição da riqueza, e a diminuição das desigualdades e as condições de trabalho; e, finalmente, a perceção que num contexto de globalização desregulada trouxe muitos problemas de direitos humanos dos trabalhadores provocando um autêntico dumping social nos países ricos, cujos trabalhadores vêm os salários comparados com os de países onde esses direitos não são tidos em conta".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Quando foi deputado europeu, Vital Moreira participou nos trabalhos da comissão do comércio externo, abordando casos de empresas europeias que compravam produtos a países com trabalho infantil e escravatura.