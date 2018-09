Conduzir sem álcool no RIR dá direito a prémio

Os jovens condutores que forem apanhados ao volante com uma taxa de álcool no sangue igual a zero pelas equipas do Programa 100% Cool, antes e durante o Rock In Rio Lisboa, vão receber prémios da aplicação My Taxi.

A iniciativa resulta de um protocolo entre a Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE), o Rock In Rio e a Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD) da ARS Lisboa, que é assinado hoje, na cidade do rock.



Ao DN, Rui Pedro Duarte, secretário-geral da ANEBE, adianta que a associação vai colaborar com dois programas: o 100% Cool e o Beba Com Cabeça. Sem especificar datas ou locais, o responsável explica que, no âmbito do primeiro, "vão ser realizadas operações 100% Cool na cidade de Lisboa, em parceria com a PSP, no sentido de premiar a boa conduta ao volante".



Quem for mandado parar no âmbito dessas operações será também alertado para a importância de uma condução segura. "Vamos relembrar que o álcool e a condução não cabem na mesma equação. Que devem eleger um amigo 100% cool para levar o carro ou, em alternativa, optar por transportes públicos", afirma Rui Duarte.



No ano em que comemora 15 anos de existência, o Programa da ANEBE celebrou uma parceria com a My Taxi, que dará prémios aos jovens condutores que forem apanhados com 0% de álcool durante o festival.



Sensibilização no recinto



Ao mesmo tempo, haverá uma "mega operação de sensibilização direta dentro do recinto, via pulseiras, que, distribuídas e colocadas através de dezenas de voluntários, reconfirmam a condição legal e obrigatória de maioridade daqueles que acedem aos pontos de venda autorizados de bebidas alcoólicas". Paralelamente, os jovens são convidados a usar a "alcooladora" do site Beba Com Cabeça, "em tempo real de consumo", para que possam ter uma estimativa do álcool consumido.



Segundo Rui Pedro Duarte, esta é mais uma forma que a ANEBE encontrou para "educar e sensibilizar para padrões de consumo responsáveis e contribuir para a redução de consumos excessivos". Uma maneira de "relembrar os participantes no RIR que não é inteligente misturar álcool e condução".



Até ao momento, o programa 100% Cool designou mais de 25 mil condutores 100% Cool, em ações feitas em parceria com a PSP e a GNR. Ambas as ferramentas estão alinhadas com as metas do programa Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências para a redução do consumo nocivo.