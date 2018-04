Acidente aconteceu junto à Barragem do Fratel

Um morto e quatro feridos graves no despiste de um autocarro no IP2, entre o nó de Arez e a Barragem de Fratel

Uma pessoa morreu num despiste de autocarro que ocorreu este domingo à tarde no IP2, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre. 47 pessoas ficaram feridas, quatro das quais estão em estado grave. Os passageiros são maioritariamente jovens, entre os 18 e os 23 anos, que estavam a regressar de uma viagem de finalistas a Espanha.

A vítima mortal é um jovem de 20 anos, avança o Jornal de Notícias. O jovem será natural de Tortosendo, Covilhã, segundo a SIC.

Segundo disse fonte da GNR de Portalegre à Lusa, o autocarro seguia com 48 passageiros e um condutor.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) acrescenta que os passageiros são maioritariamente jovens entre os 18 e os 23 anos e provenientes da Covilhã e Belmonte, que estavam a regressar de uma viagem de finalistas.

Alguns dos alunos são da Escola Frei Heitor Pinto, na Covilhã.

Até ao momento, o Hospital Dr José Maria Grande, de Portalegre, recebeu sete feridos. Ao Diário de Notícias, o presidente do conselho de administração desta unidade hospitalar, João Moura Reis, refere que os feridos estão a ser tratados de acordo com as patologias que apresentam e estão "a receber apoio psicológico".

Uma outra pessoa com ferimentos ligeiros foi encaminhada para o hospital de Castelo Branco. Os restantes feridos estão a ser avaliados no local do acidente.

Quanto ao hospital de Abrantes, concentra a unidade médico-cirúrgica do serviço de urgência do Centro Hospital Médio Tejo e já acionou o plano de contingência de catástrofes de nível 1 para receber os feridos graves do acidente, disse à Lusa a diretora clínica do hospital, Cristina Gonçalves.

O despiste ocorreu no Itinerário Principal 2 (IP2), entre o nó de Arez e a Barragem de Fratel. O trânsito nesta zona está cortado nos dois sentidos.

De acordo com a página oficial da Proteção Civil, o acidente ocorreu pelas 17:56, na freguesia de Arez e Amieira do Tejo, concelho de Nisa, e no local estão 41 veículos, 100 operacionais e um meio aéreo.

A secretária de Estado da Saúde, Rosa Matos, está a caminho do local do acidente e o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, dirige-se para o hospital de Abrantes para acompanhar a situação dos feridos.

Segundo fonte da GNR de Portalegre, o acidente está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR (NICAV).

Atualizado às 21:07. Acrescentada informação sobre número de feridos graves.