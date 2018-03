Pub

O óbito do homem foi declarado no local e a mulher, que conduzia o veículo de matrícula espanhola, foi transportada para as urgências do hospital de Évora

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida com gravidade na sequência do despiste de um automóvel ocorrido esta terça-feira na A6, próximo de Estremoz, distrito de Évora, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Posto de Trânsito de Estremoz da GNR indicou que o acidente ocorreu ao quilómetro 101 da autoestrada 6 (A6), no sentido Évora-Estremoz, e que as vítimas são de nacionalidade romena.

Segundo a mesma fonte, o óbito do homem foi declarado no local e a mulher, que conduzia o veículo, de matrícula espanhola, foi transportada para as urgências do hospital de Évora.

O alerta foi dado às 13:13, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos bombeiros de Évora e de Arraiolos, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Évora, e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Estremoz, além da GNR, indicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).