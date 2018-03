Pub

Um autocarro com 37 pessoas teve um acidente na A6, na zona de Vendas Novas, distrito de Évora. Não há feridos graves

Um autocarro com 37 pessoas a bordo despistou-se, esta quinta-feira, na auto-estrada A6 ao quilómetro 30, na zona de Vendas Novas, distrito de Évora.

O autocarro era de excursão e transportava pessoas de origem asiática, que não ganharam para o susto. Os feridos são todos ligeiros e estão a ser transportados para os hopitais de Setúbal e de Évora.

O acidente está a condicionar o trânsito no sentido Montemor-o- Novo - Vendas Novas.

No local estão 11 ambulâncias de Motemor-o-Novo e de Vendas Novas.

Segundo o CDOS de Évora, no local estão são 58 operacionais apoiados por um helicóptero de Évora.

"Estão no local operacionais da Brisa, do INEM, 11 ambulâncias, duas VMER - Viatura Médica de Emergência e Reanimação, um helicóptero e uma equipa de psicólogos do INEM".

A matrícula do veículo pesado de passageiros é espanhola, segundo relatos. O DN está a atualizar esta informação.

