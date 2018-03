Pub

Um deslizamento de terras devido à chuva dos últimos dias foi a causa do descarrilamento de um comboio intercidades na Linha da Beira Alta, próximo de Mortágua, disse hoje o presidente da Câmara.

Júlio Norte confirmou à agência Lusa que o acidente não provocou feridos e verificou-se já em território do vizinho concelho de Santa Comba Dão, mas "no limite dos dois concelhos".

"O acidente não teve a ver com as obras" em curso nalguns troços da Linha da Beira Alta, acrescentou, frisando que, na sequência dos incêndios de 15 outubro de 2017, os taludes da linha e as encostas na zona estão desprovidos de vegetação, o que "tende a provocar deslizamentos" que arrastam terra, pedras e troncos.

O sábado "foi um dia em que choveu bastante", realçou o autarca.

Júlio Norte disse que "a situação está perfeitamente controlada" e que os passageiros saíram sem problemas do comboio acidentado, estando a CP a providenciar o transbordo para autocarros.

O comboio intercidades, que fazia a ligação da Guarda para Lisboa, transportava 71 passageiros e três elementos da tripulação, segundo uma atualização da CP, que inicialmente referira haver 89 pessoas a bordo.

O comboio descarrilou hoje, por volta das 08:40, à entrada do túnel do Coval, próximo de Mortágua, "mas já no município de Santa Comba Dão", distrito de Viseu, corrigiu Júlio Norte.

No local, encontram-se operacionais dos Bombeiros Voluntários de Mortágua e de Santa Comba Dão e responsáveis da Proteção Civil Municipal dos dois concelhos, entre outras entidades.

O descarrilamento foi da locomotiva e das duas primeiras carruagens.

A linha da Beira Alta está cortada e não há previsões de quando voltará a estar operacional.

