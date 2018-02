Pub

Agente chegou a disparar a arma para assustar os agressores

As Urgências do Hospital de São João, no Porto, foram esta terça-feira à noite palco de desacatos, com pelo menos quatro indivíduos a agredirem dois enfermeiros e um auxiliar de ação médica.

Os incidentes ocorreram na zona da triagem e, segundo o Jornal de Notícias, só terminaram com a intervenção de um dos agentes da PSP de serviço no local.

Após a intervenção do agente, que segundo o JN chegou mesmo a efetuar um disparo com a arma de serviço de forma a assustar os agressores, este foi ainda alvo de uma tentativa de atropelamento, quando os autores dos desacatos se puseram em fuga.

Os incidentes aconteceram cerca das 23:00.