Rui Rio saiu ontem do encontro com os deputados, no parlamento, a dizer que conta com os 89 deputados

Pub

Primeira reunião de Rui Rio com a bancada parlamentar marcada por muitas críticas. Líder social-democrata desvaloriza e diz que o encontro não podia ter corrido melhor

Rui Rio foi ontem à reunião do grupo parlamentar do PSD, e saiu de lá com uma longa lista de reparos e avisos à estratégia de aproximação ao governo. O novo líder social-democrata voltou a defender a necessidade de consensos, mas prometendo simultaneamente uma oposição "implacável" aos socialistas. No encontro, o primeiro com a bancada parlamentar, ouviu duras críticas de alguns destacados parlamentares sociais-democratas, caso de Luís Montenegro. Ainda assim, o presidente laranja resumiu a reunião dizendo que não podia ter corrido melhor.

"Há líderes que gostavam muito que se levantassem todos a bater palmas, não gosto disso, esse não é propriamente o meu estilo", afirmou aos jornalistas no final da reunião, que se prolongou por mais de três horas. E palmas foi coisa que Rio não teve quando fez a intervenção inicial. Em vez disso, ouviu um ex-líder da bancada, Luís Montenegro, criticar a estratégia da nova direção, afirmando que está a "servir para branquear" a permanente recusa do governo em dialogar com o PSD. Montenegro apontou os casos da descentralização ou dos fundos europeus (duas áreas em que já há negociações com o governo) para defender que a disponibilidade do partido para entendimentos não é de agora, e defendeu que não pode ser o próprio PSD a deixar passar essa ideia - "O dr. António Costa vai andar a gozar connosco". "O que o PS fará connosco é que o PCP e o BE deixarem", disse Montenegro, segundo confirmaram ao DN deputados presentes na reunião, considerando que a posição do primeiro-ministro é um "insulto ao diálogo partidário".

Também Marco António Costa, antigo vice-presidente do partido, abordou a mesma questão, afirmando que está criada na opinião pública uma "campanha sonsa", por parte do PS, de que só não houve consensos por indisponibilidade do PSD, quando isso aconteceu "por obstrução deliberada" dos socialistas. José Pedro Aguiar-Branco, ex-líder parlamentar do partido, questionou a fiabilidade dos socialistas na procura de entendimentos. Já Miguel Morgado, ex-vice-presidente da bancada, apontou o recente acordo em torno da lei do financiamento dos partidos para defender que os consensos não valem por si, mas pelas questões em concreto e pela capacidade de o partido fazer vingar as suas ideias. "Temos de saber aquilo que queremos e aquilo que representamos", afirmou o deputado, de acordo com relatos da reunião feitos ao DN.

Rio Rio viria a responder a estas intervenções defendendo que está convencido que os portugueses querem consensos e disse acreditar que "parte do PS" está interessada num diálogo construtivo. No que estiver fora desses entendimentos prometeu uma oposição "implacável" ao governo.

Convulsãozita? "Não a notei"

Como já tinha acontecido na passada semana (então na primeira reunião com a liderança parlamentar) , Teresa Morais voltou a fazer uma intervenção muito dura, qualificando como uma "afronta" a escolha de Elina Fraga para a direção do partido. E reiterou que é "triste" ter de lembrar aos dirigentes do partido que sugeriram a renúncia de deputados que o mandato dos parlamentares é conferido pelo povo. E criticou também o facto de ter sabido pela comunicação social das alterações aprovadas ontem pela direção, que passam pela criação de um Conselho Estratégico Nacional (CEN), que ficará com a missão de elaborar o programa eleitoral do partido, e de uma estrutura de porta-vozes setoriais, aos quais caberá falar em nome do PSD, nas várias áreas. O próprio Rio chamou-lhe, na quarta-feira, uma "revolução no funcionamento do partido". Ontem, desvalorizou as críticas, defendendo que a "comissão política nacional é que tem de aprovar" as alterações. Já quanto às críticas a Elina Fraga, o presidente social-democrata disse aos jornalistas que o assunto está "pacificado" e que na reunião com a bancada só houve críticas "nas entrelinhas".

Já Carlos Abreu Amorim, vice-presidente da bancada na anterior direção, desafiou Rio a apresentar um pedido de desculpas ao grupo parlamentar, pelas críticas feitas aos deputados, tal como fez o líder da bancada, Fernando Negrão, na passada semana. O desafio não teve efeito - desta vez não houve pedidos de desculpas.

No resumo final, para Rio, a reunião "decorreu de uma forma absolutamente normal". E se na véspera tinha dito não esperar mais do que uma "convulsãozita" na bancada, ontem sustentou que nem isso aconteceu: "Não notei". E garantiu que continua a contar com os 89 deputados, ainda que haja "3 ou 4 que vão demorar mais 15 dias a estar alinhados".

Conselho de especialistas

O conselho estratégico que Rio anunciou na quarta-feira vai ser composto por um misto de figuras conhecidas e outras nem tanto, mas que terão em comum um "perfil técnico, com sensibilidade política", disse ao DN uma fonte do PSD. Apesar de admitir que os 16 porta-vozes nacionais, que serão coadjuvados por coordenadores, poderão gerar alguma fricção com o grupo parlamentar, a mesma fonte sublinhou que o perfil dos deputados é precisamente o contrário, mais político e menos técnico. "Um partido razoável não pode fazer propostas sem as avaliar e comparar com outras soluções e é isso que este conselho vai fazer", assumiu a mesma fonte.

Na apresentação desta espécie de governo-sombra, Rui Rio não quis ainda divulgar os nomes escolhidos para darem a voz pelo partido para as 16 áreas e apenas abriu a exceção para o da Agricultura, que será o antigo ministro Arlindo Cunha.