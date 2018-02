Pub

Paulo Estêvão, deputado do Partido Popular Monárquico (PPM) Açores, iniciou esta segunda-feira uma greve de fome em protesto contra a falta de refeições escolares na Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira, aquela que é a única da ilha do Corvo.

O deputado afirmou em comunicado que a referida escola é "a única em todo o país" que não garante os almoços dos alunos.

Refere ainda que é "obrigação legal" do Governo Regional construir um refeitório e uma cozinha na escola, acrescentando que o protesto durará "enquanto tiver condições físicas" para tal.

Paulo Estêvão refere ainda que, no Orçamento Regional deste ano, está previsto o pagamento de "compensações às famílias dos alunos do Corvo, calculadas numa base diária e indexadas ao subsídio de refeição".

"Estou absolutamente convencido de que a atitude do Governo Regional tem como base, única e exclusivamente, o preconceito e a ideia de discriminar abertamente uma população com menor visibilidade e poder de reivindicação devido à distância a que se encontra dos centros de decisão e à sua diminuta população", escreve ainda o deputado do PPM.

"Os alunos do Corvo estão a ser discriminados unicamente por viverem e estudarem numa ilha distante e pouco povoada", diz ainda.

Para Paulo Estêvão esta situação não é novidade visto que, em 2009, esteve cerca de 60 horas sem comer, como forma de exigir a existência de uma delegação do parlamento regional açoriano no Corvo, que era a única ilha do arquipélago dos Açores que não tinha o serviço disponível.