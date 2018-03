Na quarta-feira, um carro abandonado também levou à mobilização de equipas especializadas, com cães pisteiros

Trânsito esteve cortado cerca de uma hora na Praça da Liberdade

Uma mala esquecida junto às instalações do Banco de Portugal nos Aliados, no Porto, criou este sábado um novo alerta de segurança, que levou mesmo ao corte do trânsito na Praça da Liberdade durante cerca de uma hora.

O incidente ocorre três dias depois de um automóvel abandonado, no mesmo local, ter gerado uma aparatosa e prolongada operação policial.

Desta vez, segundo o Jornal de Notícias, o incidente resolveu-se de forma relativamente rápida. Meis policiais especializados, incluindo cães pisteiros treinados para detetar explosivos, ainda foram mobilizados para o local, mas pouco após lá terem chegado apareceu a dona da bagagem.

Era uma mulher que tinha entrado para um carro naquela zona deixando, esquecida, a sua mala para trás.