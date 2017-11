Pub

Fernando Araújo lembrou que a saúde oral e a medicina dentária foram áreas "esquecidas pelo SNS durante largos anos"

Todos os agrupamentos de centros de saúde em Portugal vão ter pelo menos um médico dentista dentro de dois anos, comprometeu-se hoje o Ministério da Saúde.

Na sessão de abertura do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, anunciou que em 2018 e 2019 será reforçada a contratação de médicos dentistas para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O objetivo é que nos próximos dois anos todos os agrupamentos de centros de saúde tenham pelo menos um médico dentista a trabalhar.

Em declarações à agência Lusa, o secretário de Estado lembrou que atualmente há cerca de 60 locais nos cuidados de saúde primários com médicos dentistas e que a ideia é chegar ao fim de 2019 com dentistas em cerca de uma centena de locais.

As consultas de saúde oral em centros de saúde começaram a ser introduzidas em julho de 2016, com experiências piloto que decorreram em algumas unidades da Grande Lisboa e do Alentejo.

Entretanto, o projeto foi sendo alargado ao resto do país.

O Ministério da Saúde anunciou hoje também que propôs ao Ministério das Finanças a criação da carreira de médico dentista na administração pública.