Fartos da "situação de ingovernabilidade" e indefinição de políticas, os coordenadores da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD) da região norte bateram com a porta

De acordo com o jornal Público os 13 profissionais que pediram a demissão são responsáveis por uma equipa de cerca de 400 profissionais que, no final de 2016, somavam 15736 utentes em tratamento. Numa carta dirigida à Administração Regional de Saúde (ARS) do norte, os 13 profissionais invocam uma "situação de ingovernabilidade" que domina os serviços desde que, há cinco anos, o governo PSD/CDS decidiu extinguir o Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT), fazendo transitar as suas estruturas para a ARS. O objetivo era integrar a intervenção na área das drogas da rede de cuidados de saúde primários, mas tal não foi, até agora, concretizado.

Entretanto ,a DICAD, uma estrutura intermédia onde estão integrados estes coordenadores, ficou esvaziada, ficando unicamente ser gerida por um coordenador regional, Adelino Vale Ferreira, que "sem possibilidade de delegar", perdeu também o poder de "despachar a burocracia em tempo útil e sem tempo para as questões mais de gestão técnica e clínica". Este dirigente é um dos demissionários.

Além de Adelino Ferreira, demitiram-se outros dois coordenadores regionais, bem como os coordenadores dos sete Centros de Resposta Integrada da região norte (três no Porto e os restantes em Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança) e da Unidade de Desabituação, da Unidade de Alcoologia e da Comunidade Terapêutica,

O porta-voz do chamado "Grupo de Aveiro", o médico Emídio Abrantes, que reuniu cerca de 650 assinaturas de profissionais a reivindicar o regresso ao modelo antigo, disse ao Público que "é natural que mais demissões aconteçam noutras zonas do país. No centro vai haver uma reunião nos próximos dias e a hipóteses de demissão está em cima da mesa".

Recorda o Público que até ao final de 2011, o IDT concentrou em si todas as competências de prevenção, tratamento e redução de danos relacionado com as toxicodependências. Este trabalho, associado à descriminalização do consumo das drogas leves, transformou Portugal num exemplo internacional.