Pub

Furto de material de guerra em Tancos abriu debate sobre as condições em que os militares podem disparar armas de fogo em território nacional.

O Ministério da Defesa e as Forças Armadas estão a discutir "em que condições" podem os militares "recorrer à força letal" em situações como a do furto de armas em Tancos, disse esta terça-feira o ministro Azeredo Lopes.

Importa "olhar com mais realismo para o que podem ser limitações excessivas nesse plano" do uso da força por parte dos militares afetos à segurança das unidades militares, afirmou o governante à Comissão parlamentar de Defesa, que começou à porta fechada para se falar sobre a participação portuguesa na Cooperação Estruturada Permanente da UE - em que Azeredo Lopes se comprometeu a enviar o Plano de Implementação Nacional à Assembleia da República, sujeito às mesmas regras de confidencialidade dos documentos relativos ao furto em Tancos.

Sobre Tancos, Azeredo Lopes disse que dois dos quatro processos disciplinares instaurados pelo Exército se deveram ao incitamento e à prestação de falsas declarações, um devido à não realização de rondas e o último devido à existência de uma caixa não registada entre o material de guerra furtado e que foi devolvido. Em nenhum dos casos houve lugar a recursos dos visados, adiantou.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Azeredo Lopes desafiou ainda os deputados, à luz do que já se sabe sobre as condições existentes nos paióis de Tancos, que o furto "não pudesse ter ocorrido" com qualquer dos seus antecessores e deixou um grande elogio à forma como o Exército lidou com um "problema muito grave [e] que não podia ser desconhecido para muita gente dentro do ramo".

Jorge Machado (PCP) questionou o ministro sobre o porquê de a estrutura superior do Exército não ter sido responsabilizada nos processos já realizados, o que levou Azeredo Lopes a contestar a "premissa discutível" de que um superior hierárquico tem de ter uma pena igual ou superior a um subordinado.

O deputado comunista rejeitou ainda o que qualificou como aparente intenção de transformar as operações de proteção civil "como missão principal dos militares", na medida em que "a missão constitucional" das Forças Armadas "é suficiente para justificar a existência" da instituição castrense.

Coisa diferente, acrescentou, será o facto de as Forças Armadas funcionarem de forma complementar às entidades civis de Proteção Civil em situações de catástrofes, naturais ou provocadas.

Ainda sobre o Apoio Militar de Emergência a prestar pelas Forças Armadas às autoridades civis, o secretário de Estado da Defesa sublinhou que as tragédias ocorridas com os incêndios em 2017 e as falhas na resposta do Estado não devem levar "à criação d e um novo modelo "a partir do zero".

Para Marcos Perestrello, há que fazer evoluir o sistema existente pois "o modelo a construir não pode ignorar que há milhares de bombeiros no sistema" e também outras corporações no Estado afetas ao combate aos fogos. "Temos de ter presente que não partimos do zero e temos já um sistema que, na esmagadora maioria dos casos, tem funcionado", insistiu.

Ascenso Simões (PS), antigo secretário de Estado da Administração Interna, lembrou que as tentativas feitas em meados da década de 2000 paras Forças Armadas participarem nas operações relacionadas com os fogos "tiveram resposta negativa" dos militares - sendo isso que levou à criação do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) na GNR e não no Exército, frisou o deputado.

"Nunca quisemos deixar as Forças Armadas de fora do combate aos fogos", assegurou Ascenso Simões, e o investimento feito entre 2005 e 2008 na instituição militar "foi excessivo para o que foi o seu envolvimento" nesse domínio. "As Forças Armadas entenderam que não estavam em condições d e participar no esforço d e integração" nos sistemas de Proteção Civil e de segurança interna, assinalou o deputado, para intervir em missões de apoio às autoridades civis - no essencial por recusa das chefias de então em aceitar que não podiam comandar essas operações.

Sem o dizer expressamente, Ascenso Simões aludiu a isso quando evocou os "muitos militares vindos da guerra colonial" que então ocupavam os cargos superiores da instituição militar, por comparação com os que hoje já têm "outra perspetiva" quanto ao uso das Forças Armadas.