De uma moção a quatro projetos no Parlamento vão nove anos

Em fevereiro de 2009, um jovem deputado do PS decide avançar com uma moção sobre a eutanásia. Para a apresentar reúne apoios de peso, como Almeida Santos, Manuel Pizarro, na altura secretário de Estado da Saúde, Pedro Nuno Santos, João Galamba, Mota Andrade, Ricardo Rodrigues e outros. O casamento gay, proposto para discussão pelo primeiro-ministro de então, José Sócrates, não seria o único tema fraturante a ser discutido.

A partir daí lançou-se o debate, como diz hoje Marcos Sá, já fora da Assembleia da República, colocou-se o tema na agenda. "Abriu a porta para a discussão de forma a que o tema seguisse o seu rumo. Agora, espero que todos os decretos sejam hoje aprovados na generalidade para serem depois discutidos em sede de comissão. Precisamos de uma lei o mais perfeita possível, que salvaguarde o mais possível todas as situações e que não nos arrependamos de a ter aprovado. É preciso que haja reflexão e que a lei seja um consenso generalizado dos partidos."

Marcos Sá levou cinco anos a amadurecer o assunto e a formalizá-lo. A ideia surgiu logo em 2005, o ano em que entrou, com 28 anos, para o Parlamento como deputado e aquele em que o pai morreu, devido a um tumor. "Levei cinco anos a falar com os mais conservadores e mais livres de pensamento, mas achei que deveria apresentar uma moção. Não desejo a ninguém aquilo que o meu pai sofreu." Admite não saber se na altura houvesse despenalização da eutanásia era isso que o pai quereria, porque nunca falaram do assunto, mas está convencido de que seria uma solução para tanto sofrimento. Após a morte do pai, a mãe assinou uma declaração de testamento vital.

O pai de Marcos Sá morreu a 14 de maio de 2009 com 56 anos e no dia de anos da mulher. Cinco anos antes tinha-lhe sido detetado um tumor nos intestinos, que acabou por se tornar fulminante. "Os últimos três meses foram de uma agressividade brutal. Perdeu a autonomia. Queria falar ou escrever e não conseguia, por outro lado estava lúcido e não conseguir expressar-se irritava-o muito", conta ao DN. Para o ex-deputado, o pior foi ver o pai numa situação daquelas e não conseguir perceber o que ele queria. O pai acabou por morrer em casa com a família. Tinham enfermeiras 24 horas por dia e ele e a irmã revezavam-se para ajudar a mãe. Depois, foi tempo de refletir, de amadurecer a ideia de que "ninguém pode pôr em causa a liberdade individual de cada pessoa de poder escolher o direito à morte".

Marcos Sá, tal como muitos no PS, defende a despenalização da eutanásia, mas só em situações de sofrimento intolerável, atroz, em que não haja hipótese de salvação e feita só por médicos. O seu partido, o PS, leva hoje à discussão um projeto de lei sobre a despenalização, mas o PAN foi o primeiro a entregar um documento, já em 2017. Aliás, foi o único partido que consagrou a matéria no programa eleitoral para as últimas legislativas, em 2015.

O tema tem suscitado debates acesos na sociedade civil, com religiões a tomarem posição, ordens profissionais, como a dos médicos, enfermeiros, advogados, também. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNEV) levou a cabo debates por todo o país continental e ilhas e em parecer ao projeto do PAN defende que uma lei terá sempre de passar pelo crivo do Tribunal Constitucional. Criaram-se movimentos de apoio ao sim e ao não a uma legislação, mas, hoje, são os 230 deputados que terão direito a voto e decidir pela nação. O grupo parlamentar do PCP anunciou que irá votar contra a despenalização, o CDS também e o PSD deu liberdade de voto. Os três grupos somados têm 123 deputados, mais seis do que a maioria absoluta (89 do PSD, 19 do CDS, 15 do PCP). Mas no maior partido da oposição há várias vozes que já anunciaram que vão votar favoravelmente, como Paula Teixeira da Cruz e Teresa Leal Coelho. O líder da bancada Fernando Negrão vota contra, mas o líder do partido, Rui Rio, tem defendido que a matéria é de consciência e como tal cada um deve votar de acordo com a sua. Ele votaria a favor.

No PS, a maioria votará a favor, embora o partido tenha dado também liberdade de voto. António Costa tomou posição no fim de semana, disse sim. Mas há quem vote contra. O BE e o PEV somam 21 votos e os deputados votarão a favor os projetos que apresentaram.

Passam ou não passam os projetos para uma despenalização? A mesa da Assembleia da República terá de contabilizar 920 votos, resultantes da votação de cada um dos 230 deputados nos quatro projetos em cima da mesa.