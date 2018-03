Pub

A líder do CDS voltou ao púlpito do 27.º congresso nacional do CDS, em Lamego. Motivo: as eleições europeias

Assunção Cristas anunciou esta noite aos participantes do 27º congresso nacional do CDS que vai propor aos órgãos do partido que o eurodeputado do CDS Nuno Melo seja o cabeça de lista do partido nas próximas eleições europeias.

A deliberação deverá agora ser oficialmente confirmada numa reunião, ainda não marcada, do Conselho Nacional do CDS.

Nuno Melo é atualmente o único eurodeputado eleito pelo CDS, tendo sido eleito numa lista conjunta com o PSD, em 2014. Em 2016, Nuno Melo ensaiou - mas não confirmou - uma candidatura de oposição à de Assunção Cristas no CDS.