Criar uma comissão parlamentar para o futuro

O PSD quer apostar na investigação e desenvolvimento, I&D, e projetar no futuro o seu impacto nas políticas públicas. É por isso que, entre outras coisas, sairá hoje de um debate sobre "Valorizar o Conhecimento", no Centro Cultural de Belém, em que participa o comissário europeu responsável por esta área, o social-democrata Carlos Moedas, a proposta de criação de uma comissão parlamentar eventual para o futuro.

A vice-presidente da bancada parlamentar social-democrata Margarida Mano explica ao DN que esta proposta foi buscar inspiração à "experiência muito interessante" do Comité do Futuro finlandês, criado nos anos 90, em que se analisam as questões do país em termos prospetivos.

"Não temos essa cultura em Portugal, mas é muito importante", reforça a deputada. Nesta comissão, a ser aprovada no Parlamento português, estariam representados todos os partidos "para definir a forma de preparar temas com impacto no futuro e ajudar na tomada da decisão legislativa", reforça ainda Margarida Mano.

No debate - que será aberto pelo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, e que conta com a participação, entre outros, de José Tribolet, Falcão e Cunha e Maria da Graça Carvalho - será lançada uma publicação sobre a preparação de Portugal paras as grandes transformações da inteligência artificial e robótica. Áreas que são muito privilegiadas pelo comissário europeus Carlos Moedas e pela União Europeia.

Trata-se, segundo Margarida Mano, do resultado de um trabalho feito por especialistas e que faz a leitura do impacto nas políticas públicas da inteligência artificial e da robótica em áreas muito diversas, como a educação, saúde, defesa, segurança, economia e ambiente.

"Na publicação faz-se um levantamento por áreas de conhecimento, as suas ameaças e oportunidades, para a partir daí fazer o cruzamento dos problemas e a importância que têm na construção de políticas públicas, para serem lançadas ações concretas e pensadas", afirma a deputada do PSD.