Nas imediações do local existe uma escola, um cemitério e uma paragem de autocarro acessíveis pela ponte

Crianças e idosos estão a atravessar o IC20, já na chegada à Costa da Caparica, Almada, devido à ponte pedonal estar encerrada desde novembro devido a falta de segurança. A situação está a alertar os moradores que alertam para o perigo da situação.

Maura Costa, uma moradora local disse ao DN que, nas imediações, existe uma escola, um cemitério e uma paragem de autocarros, locais aos quais a ponte pedonal dava acesso.

Já um dos elementos de um blogue de moradores, que alertou para a situação, explicou ao DN: "A ponte pedonal encontra-se fechada pela Proteção Civil de Almada por falta de segurança. A Câmara Municipal de Almada diz que a manutenção da ponte é da responsabilidade das estradas de Portugal e espera resposta por parte da mesma entidade. Até lá, pessoas idosas e as crianças que frequentam a escola que se encontra mais ao menos a 100 metros passam a estrada com carros a circular nunca a menos de 70km/h". As imagens apresentadas foram também disponibilizadas pelo mesmo blogue.

O DN tentou e vai continuar a tentar contactar a Câmara de Almada, a Infraestruturas de Portugal e a Brisa sobre este assunto, e atualizará esta notícia assim que mais informação esteja disponível.