O menino foi transportado para o Hospital de Vila Real

Uma criança de cinco anos ficou hoje gravemente ferida na sequência de um atropelamento na Estrada Municipal 311 (EM311), na localidade de Loivos, concelho de Chaves, segundo fonte dos bombeiros de Vidago.

O comandante dos bombeiros de Vidago, Bruno Henriques, disse à agência Lusa que o menino foi atropelada por um carro ligeiro quando estava a atravessar a estrada, desconhecendo os contornos em que terá acontecido o acidente.

A vítima foi assistida no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e transportada com ferimentos considerados graves para o Hospital de Chaves, no distrito de Vila Real, onde está a ser avaliada.

O alerta foi dado às 17:50 e para o local foram mobilizados 12 operacionais, com quatro viaturas, entre elementos dos bombeiros de Vidago, INEM e GNR, a quem cabe a investigação do acidente.

Esta tarde, uma outra criança de 11 anos ficou também com ferimentos graves depois de ter sido atropelada, quando atravessava a Estrada Nacional 2 (EN2), em Souto, concelho de Vila Pouca de Aguiar.

O menino foi transportado para o Hospital de Vila Real.