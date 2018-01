Pub

Menina e pai têm de pagar à seguradora, que já tinha indemnizado os herdeiros da vítima

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou que uma criança e o pai terão de pagar 195 mil euros de indemnização a uma seguradora, após um acidente, em 2013, que resultou na morte de uma mulher. A menina de 13 anos atropelou mortalmente a vizinha quando conduzia o jipe do pai, com este sentado no lugar do pendura, com o filho de dois anos ao colo.

De acordo com o Jornal de Notícias, o advogado tinha recorrido da decisão do tribunal de Almada que condenara pai e filha ao pagamento da indemnização que a seguradora Generalli já pagara aos herdeiros da vítima. No entanto, o Tribunal da Relação confirmou esta pena. A seguradora alegou que os culpados pelo acidente violaram claramente as normas da condução, uma vez que a viatura que causou a morte da mulher era conduzida por uma menor, logo sem carta de condução.

O acidente ocorreu a 08 de dezembro de 2013, na Charneca da Caparica, em Almada, quando o arguido acedeu à insistência da filha para conduzir o jipe do pai, num percurso de cerca de 50 metros, entre um descampado e a residência da família.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Apesar de circular apenas com a primeira velocidade, a menina de 13 anos acabou por perder o controlo do veículo, embateu numa viatura e derrubou o muro de uma vivenda, acabando por atropelar mortalmente a dona da casa, que se encontrava a estender a roupa no quintal. O pai, que levava ao colo o filho mais novo, de 2 anos, acabou por não conseguir impedir o acidente.

Em março de 2016, o Tribunal de Almada condenou o pai de uma menor a dois anos e dez meses de prisão, com pena suspensa por igual período.