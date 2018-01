Pub

Empresa oferecerá depois assinaturas mensais de comboios para novos aderentes

A empresa Comboios de Portugal (CP) vai instalar um radar para medir a lentidão dos automobilistas do Porto e "multá-los" com a oferta de assinaturas mensais de comboio para novos aderentes, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a CP explica que na segunda-feira será instalado um radar de velocidade no cruzamento da Rua das Fontainhas com a Rua do Infante, no Porto, e muitos dos condutores poderão ser "multados por excesso de lentidão" e "notificados com a oferta de assinaturas mensais de comboio".

Segundo a CP, os radares são instalados em zonas de trânsito intenso, enquanto "uma equipa de promotores da CP emite as respetivas multas por excesso de lentidão".

Os comprovativos serão entregues aos automobilistas que podem depois ser trocados por assinaturas mensais para a rede de serviços Intercidades, Regional e comboios urbanos da CP em Lisboa, Porto e Coimbra, mediante a compra da primeira mensalidade.

Designado de "Radar de Lentidão", trata-se do primeiro equipamento de radar, que de acordo com a CP, "não apanha quem está em excesso de velocidade, mas sim quem está parado sem necessidade".

A ação insere-se numa nova campanha de comunicação da empresa que é centrada na "qualidade de vida que é ganha quando se troca o automóvel pelo comboio nas deslocações diárias para as principais cidades do país", indica a CP.