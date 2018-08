Costa termina hoje visita ao Canadá com programa dedicado à língua portuguesa

O primeiro-ministro termina este sábado, em Montreal, no Quebeque, uma visita oficial de quatro dias ao Canadá, com um programa dedicado à difusão da língua portuguesa, ao ensino e com mais um encontro com a comunidade portuguesa.

António Costa chega a Montreal ao fim da manhã, vindo de Toronto, e visita logo a seguir a Escola Comunitária da Missão de Santa Cruz, onde conversará com alunos entre os 5.º e 11.º anos de escolaridade.

Na escola, o primeiro-ministro ouvirá uma explicação sobre o funcionamento da Escola Comunitária de Santa Cruz, seguindo-se uma breve atuação musical de crianças do infantário e uma intervenção do padre daquele estabelecimento de ensino.

António Costa e a sua comitiva almoçarão depois no restaurante português "Ferreira Café", local em que se encontrará com alguns investidores luso-canadianos.

Já na parte da tarde, o líder do executivo português visita o Centro Canadiano de Arquitetura, onde está patente uma mostra sobre a obra e o arquivo do arquiteto Siza Vieira.

Em Montreal, o último ponto do programa do primeiro-ministro será passado no Cais Alexandra Room, estando nesta ocasião previsto que discurse no início do seu encontro com a comunidade portuguesa e cidadãos lusodescendentes.

Com a presença de membros do Governo do Quebeque, esta receção terminará com um convívio e um concerto a cargo do fadista Camané, que também atuou na sexta-feira em Toronto.