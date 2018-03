Pub

A presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), Teodora Cardoso, admite que o Governo liderado por António Costa tem "boas condições" para ser reeleito, desde que continue no mesmo caminho e evite medidas que desfaçam os resultados alcançados.

Numa entrevista à agência Lusa, Teodora Cardoso considera que a opinião pública "evoluiu bastante, no sentido de perceber que houve medidas que eram necessárias e que foram tomadas [durante o período da 'troika'] e que agora convém não estragar".

É nesse sentido que a presidente do CFP afirma que "o Governo tem boas condições para ser reeleito, continuando neste caminho e não fazendo coisas que o desfaçam", mostrando-se confiante de que o executivo de António Costa "percebe isto" e que "agora é uma questão de gerir bem este caminho até lá".

Na semana passada, o CFP surpreendeu ao apresentar um conjunto de projeções orçamentais mais otimistas do que as do próprio Governo: um défice de 1% em 2017, de 0,7% este ano e um excedente a partir de 2020. O executivo, por sua vez, estima que o défice orçamental deste ano e do próximo fique nos 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB).

Na apresentação do relatório 'Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2018-2022', Teodora Cardoso admitiu que este é um cenário que, há pouco tempo, teria sido considerado impossível.

Há sensivelmente um ano, Teodora Cardoso foi criticada por apoiantes do Governo depois de admitir, numa entrevista, que em parte a redução do défice orçamental em 2016 se devia a um milagre. Recorde-se que, nesse ano, o défice caiu para 2% do PIB.

Na entrevista à Lusa, a presidente do CFP disse que, nessa altura, não era ainda muito credível que as metas orçamentais do Governo fossem atingidas, sobretudo porque "com uma política [orçamental] definida, estava, na realidade, a praticar-se uma política diferente", que ainda não era visível.

"Era aí que parecia ter havido um milagre", admitiu, lembrando que depois "acabou por ficar claro" que a redução de despesas públicas "existia, via cativações, por exemplo".

No entanto, "nessa altura ninguém falava nisso, portanto era difícil perceber como é que iria ser possível controlar a despesa, quando o orçamento não o fazia. Era aí que estava realmente a contradição", explicou.

Hoje, Teodora Cardoso afirma que as cativações não devem continuar a ser usadas como instrumento de redução da despesa pública. "Elas são usadas, mas é para efeitos de tesouraria, não para efetivamente gerir as despesas. Portanto, têm que se criar outros instrumentos e eu penso que há a consciência disso", observou.

Questionada sobre se teme que as eleições legislativas de 2019 ponham em causa a redução do défice orçamental alcançada até aqui, a presidente do CFP disse esperar que não, acrescentando que o problema é "como se chega às eleições".

"Há uma parte de sorte, que não depende do nosso Governo, que é o enquadramento internacional e que foi muito importante na melhoria das perspetivas para a nossa economia, embora também beneficie de outra coisa que convém não estragar, realmente, que foi todo o ajustamento que tínhamos feito para trás", salientou.

Nesse sentido, reiterou que o risco "mais importante" para as contas públicas continua a ser o risco político.