Costa regressa ao sítio onde foi feliz (mas só até outubro)

Palacete de São Bento, agora a entrar em obras, foi mandado construir em 1877 por um emigrante rico com fortuna feita no Brasil

Circuitos elétricos, mecanismos anti-incêndio e climatização. Relatórios feitos pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros foram mostrando que algo estava errado no Palacete de São Bento, que é a residência oficial do primeiro-ministro.

Quem lá trabalha, começando pelo próprio chefe do governo, já tinha percebido: quando se ligavam os aquecedores a óleo, era frequente que o quadro elétrico fosse abaixo. E o ar condicionado tinha dias.

Salazar foi o primeiro chefe do governo ("Presidente do Conselho", assim se designou) a ocupar o palacete, em 1938. Marcelo Caetano remodelou-o completamente quando chegou ao poder, em 1968. O último primeiro-ministro a lá morar foi Pedro Santana Lopes, nos escassos meses entre 2004 e 2005 em que foi primeiro-ministro. Na Wikipédia lê-se que o edifício foi mandado construir em 1877 por Joaquim Machado Cayres, um homem de Braga que emigrou para o Brasil e aí fez fortuna. Salazar ocupou o edifício à bruta: expropriou-o dos herdeiros do emigrado.

O palacete vai para obras mas a assessoria de imprensa não revela quanto custarão nem a quem foram adjudicadas. Aparentemente, há nas regras da adjudicação de obras públicas "normas de excecionalidade" para edifícios desta natureza, por razões de segurança.

Nos próximos dias, o primeiro-ministro irá transferir-se para o Terreiro do Paço (ver infografia), ficando com os gabinetes pertencentes ao Ministério da Agricultura, que até há alguns meses estavam ocupados pela ministra do Mar, Ana Paula Vitorino. Esta transferiu-se para Pedrouços e esses gabinetes ficaram livres.

Para António Costa, isto será, ao fim e ao cabo, transferir-se para uma zona de Lisboa em que foi feliz, a dois passos da sede da Câmara Municipal de Lisboa, trampolim decisivo para a sua conquista do poder no PS e, depois, no país.

Outras hipóteses foram ponderadas mas todas implicavam obras - e esta não. Na Presidência do Conselho de Ministros - que é onde se reúne o plenário governamental, todas as quintas-feiras -, na Rua Gomes Teixeira, perto da Basílica da Estrela, não havia espaço. Uma das vantagens do novo espaço do primeiro-ministro é que já tem uma sala de imprensa.

Sem espaço para grandes jantares

O primeiro-ministro levará consigo a chefe de gabinete, a assessoria de imprensa, secretariado e algum pessoal logístico (centro de documentação, por exemplo). Além dos cozinheiros da Marinha que servem em São Bento. Contudo, para trás terá de ficar a sua secretária de Estado adjunta, Mariana Vieira da Silva, que ocupa dentro do recinto do Palacete de São Bento um edifício anexo (o "gaveto"). E outras assessorias do PM - económicas, jurídicas, etc. - que ocupam um prédio em frente à residência oficial.

O que não será possível é oferecer almoços ou jantares no novo gabinete aos chefes de governo (ou a outras personalidades) que se encontrem com o primeiro-ministro. Nessa circunstância, o espaço será o Palácio das Necessidades, sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto: reuniões no Terreiro do Paço; refeições oficiais no palácio agora ocupado por Augusto Santos Silva.

O plano é terminar as obras no Palacete de São Bento a tempo de o reabrir no 5 de Outubro. Os jardins voltarão a exibir obras de arte e a abrir ao público ao domingo. As que lá estão atualmente, provenientes de Serralves, serão devolvidas à procedência. A partir do próximo 5 de Outubro, as próximas terão origem no Museu de Arte Contemporânea de Elvas, com António Cachola como curador. E de ano para ano a exibição será renovada.

Foi o próprio António Costa quem anunciou que a residência oficial iria para obras e teria de se transferir para o Terreiro do Paço - centro simbólico do poder em Portugal, onde terá a companhia dos ministérios (e dos ministros) das Finanças, Agricultura, Justiça, Administração Interna e do ministro adjunto, Pedro Siza Vieira.

Anteontem, ao final da tarde, encerrando as celebrações do 25 de Abril no palacete, Costa deu a novidade: "Aproveito a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, para agradecer a excelente colaboração no que respeita à abertura ao público destes jardins todos os domingos. Mas queria também dizer-vos que, durante uns meses, vamos ter de fechar os jardins porque é preciso fazer aqui algumas obras." Até 5 de outubro - se os prazos não derraparem.