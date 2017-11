Costa esteve ontem com aluos do Liceu Sadiki, em Tunes, onde falou do português

Pub

Na Tunísia, à margem da 4ª Cimeira Luso-Tunisina, o primeiro-ministro afirmou a vontade de "reforçar relações" entre os dois países.

No primeiro de dois dias de visita à Tunísia, as atenções estavam viradas para a Cimeira Luso-Tunisina - a quarta desde a assinatura do Tratado de Amizade, Boa Vizinhança e Cooperação, firmado durante a governação de Durão Barroso -, com a assinatura de protocolos em áreas como a segurança e a proteção civil, mas, em Tunes, terá sido a passagem pelo Liceu Sadiki aquela que mais marcas deixou no primeiro-ministro.

No país com o qual Portugal celebra, por estes dias, os 60 anos do estabelecimento de relações diplomáticas, há apenas 171 portugueses registados na embaixada como residentes, mas, no liceu em que José Paulo Santos é professor, na capital, já existem cerca de quatro dezenas de estudantes tunisinos que optam pela aprendizagem do português - que é ensinada desde o final de 2016.

"Nós estamos a desenvolver, na Tunísia, informação sobre a língua e a cultura portuguesas", diz o professor, que, durante perto de meia hora, acompanhou António Costa numa sessão de perguntas e respostas entre o chefe de Governo e os jovens alunos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Muitas das palavras que vão aprender são de origem árabe. Em regra, todas as palavras começadas por "al", palavras como Alentejo ou Algarve têm origem árabe", explicou o primeiro-ministro, respondendo a um aluno que quis saber se a presença da civilização árabe ainda resiste em Portugal. Pouco antes, já António Costa tinha deixado a garantia de que também os jovens alunos são "bem-vindos" ao território português, dando conta do acordo de cooperação assinado entre os dois países, no domínio do Ensino Superior, e que irá permitir "maiores facilidades" para os tunisinos frequentarem as universidades portuguesas - juntando-se ao que António Costa diz serem as "facilidades" que Portugal oferece "no regime de concessão de vistos" para a entrada de estudantes provenientes das Tunísia.

Mas, se essas são dimensões que o Governo português quer ver aprofundadas, outra existe que, aparentemente, muito está a fazer pela amizade entre os dois países: Cristiano Ronaldo. E se, no início da conversa com os alunos, António Costa tinha, desde logo - e antes de abordado o assunto -, deixado claro que não era o jogador português, mas sim o governante, que estava na sala de aula a responder às questões, pouco depois voltou a ser Ronaldo a dominar a conversa.

"Pode, por favor, fazer uma visita com ele à Tunísia?", perguntou um dos alunos, com o primeiro-ministro, sem deixar qualquer promessa, a afirmar que o jogador poderia estar presente no momento em que for agendado um jogo da seleção nacional portuguesa com a seleção da Tunísia.

"Vocês não podem imaginar o que é o impacto que Cristiano Ronaldo tem Tunísia. Ele é amado aqui. Se viesse cá era um deus", diz-nos no final da aula o professor José Paulo Santos, que sublinha, no entanto, que, quando chegou ao país da África do Norte, percebeu que os tunisinos "pouco ou nada sabiam" sobre Portugal, "nem mesmo a capital".

Depois da passagem pelo Liceu Sadiki - e no mesmo dia em que teve um breve encontro à porta fechada com o presidente da Assembleia dos Representantes do Povo, em Tunes, António Costa, acompanhado de perto pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, pelo ministro da Economia, Caldeira Cabral, e pelo titular da pasta da Administração Interna, Eduardo Cabrita, assinou, durante 4.ª Cimeira Luso-Tunisina, quatro acordos de cooperação nas áreas da Proteção Civil, dos Transportes, do Emprego e Formação Profissional e do Ensino Superior e Investigação Científica.

"Não somos só bons vizinhos da Tunísia. Somos, em cada dia que passa, amigos mais fortes da Tunísia", sublinhou, no final do encontro, António Costa, lado a lado com o primeiro-ministro tunisino, Youssef Chahed, com o líder do Governo português a salientar que as exportações para a Tunísia "têm aumentado significativamente" e que Portugal é "um dos poucos países europeus com investimento estrangeiro tunisino" no seu país.

Ouvido à margem da cimeira sobre os acordos de cooperação, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, deu conta de que foi assinado um protocolo de "partilha de experiências" na área da Proteção Civil, que terá em conta a "preparação de resposta a catástrofes" e a "preparação comum para zonas de risco", como é o caso do Mediterrâneo.

Serviço DN/TSF