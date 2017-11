Pub

Primeiro-ministro abriu encontro para debater e preparar a estratégia nacional em torno das políticas públicas para as próximas décadas.

Reforçar a unidade da Europa na sua diversidade, tornando-a mais coesa internamente e mais competitiva no plano externo, passa pela convergência entre os seus membros, disse esta terça-feira o chefe do Governo, em Lisboa.

A convergência é "o valor acrescentado" que permite esse reforço da União Europeia, e deve estar "presente em todas as políticas" comunitárias, sublinhou António Costa, na abertura de um encontro em que participaram o comissário europeu Carlos Moedas e vários ministros (Planeamento, Ciência, Economia) para debater a estratégia nacional para o Portugal 2030 e que enquadrará os instrumentos de política pública a implementar dentro de década e meia.

O primeiro-ministro destacou que a Europa vai ter de "responder a novas realidades" e implementar novas políticas que correspondam a essas necessidades, como sejam investir nos domínios da segurança e da Defesa ou para responder aos desafios demográficos, energéticos e migratórios, entre outros.

No caso energético, António Costa deu o exemplo do porto de Sines como potencial porta de entrada do gás natural na Europa, melhorando a segurança energética do Velho Continente e reduzindo a atual dependência da Rússia ou da Argélia.

Sendo necessário ter uma União Europeia "mais coesa e uma economia mais competitiva", António Costa realçou a importância de "casar competitividade e coesão" - e, para isso, "a Europa tem de ter financiamento à medida" desses desafios, enfatizou o primeiro-ministro.