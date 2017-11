Pub

Primeiro-ministro diz esperar que evolução orçamental no próximo ano decorra nos moldes do ocorrido em 2016 e 2017.

António Costa relativizou esta quarta-feira os alertas da Comissão Europeia em relação ao Orçamento de Estado para 2018, mostrando-se convicto de que Bruxelas irá "ganhando tranquilidade" com a sua execução.

A exemplo dos dois anos anteriores, precisou o chefe do Governo, existe a convicção de "ultrapassarmos os objetivos a que nos tínhamos proposto e a Comissão Europeia ir ganhando tranquilidade mês após mês", na medida em que "os riscos vão desaparecendo" e se vai "confirmando a solidez com que temos conduzido as contas públicas".

O primeiro-ministro, que falava aos jornalistas à margem da sua visita à Escola das Armas do Exército em Mafra, reagia à previsão de Bruxelas sobre haver "risco de não cumprimento" do ajustamento necessário para alcançar o chamado Objetivo de Médio Prazo - 0,25% do Produto Interno Bruto - "tanto em 2017 como em 2018".

"Esta é a análise mais positiva que a Comissão Europeia tem feito", começou por dizer António Costa, adiantando: "Quer em 2016 quer em 2017 tivemos sempre a capacidade de demonstrar que as nossas previsões estavam mais próximas da realidade" e os resultados foram "superados sempre pelo lado positivo".

António Costa mostrou-se ainda confiante de que, durante a votação do Orçamento de Estado na especialidade, "o orçamento será seguramente melhorado mas não será enfraquecido na sua capacidade de cumprir as metas".

Essas metas são as de "podermos reduzir o défice e designadamente a dívida portuguesa, simultaneamente melhorando o rendimento das famílias, tendo melhores condições para o investimento das empresas e melhorando a qualidade dos serviços públicos".