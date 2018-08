Costa anuncia que é a favor da eutanásia

António Costa afirma finalmente a sua posição sobre a despenalização da eutanásia: é a favor. Neste contexto recorda que é do PS um dos quatro projetos em debate. O secretário-geral do PS explica isso em nome da "liberdade", como quando o PS defendeu a despenalização do aborto ou o casamento gay.

"A democracia pode ser sempre mais e pode ser sempre melhor".

No discurso de abertura do XXII Congresso do PS, Costa diz que os valores fundacionais do PS são os mesmos de hoje: "Os valores da liberdade, democracia, igualdade e da solidariedade. "Só que "em cada época esses valores têm de ser reinventados " porque "porque há novos desafios" a terem de serem enfrentado.

"Estamos onde sempre estivemos e estaremos onde sempre estivemos"e "o PS foi sempre um partido do seu tempo", afirma o líder socialista.

Leia no artigo em baixo o "filme" deste primeiro dia de Congresso do PS: