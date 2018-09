Padre encontrado morto em praia da Marinha Grande

O mistério da morte do padre Marco: suicídio ou homicídio?

Um corpo foi encontrado esta quarta-feira numa praia do concelho da Marinha Grande, sem indícios de crime, disse à agência Lusa a Polícia Marítima da Capitania da Nazaré.

Ao que o DN apurou junto da Diocese de Leiria - Fátima, trata-se de Marco Paulo da Silva Brites, pároco de Maceira. Tinha 38 anos e foi ordenado a 29 de abril de 2007.

De acordo com a Lusa, o alerta para a presença do corpo na praia das Valeiras, a sul de S. Pedro de Moel, foi feito às 9:30 por um pescador, informando que estava um corpo arrojado no areal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Quatro operacionais e duas viaturas da Polícia Marítima foram ao local.

Após ordem do Ministério Público para levantamento do corpo, este foi reencaminhado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria.