Desconhecem-se as causas da morte. Equipa médica limitou-se a confirmar o cadáver, encontrado junto à Avenida do Mar, no Barreiro

Uma mulher foi encontrada morta no rio Tejo, junto à Avenida do Mar, no Barreiro, este sábado à noite, pelas 21.00, desconhecendo-se as causas da morte, confirmou ao DN fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Depois de alertadas as autoridades, a equipa de uma viatura de emergência médica limitou-se a confirmar o cadáver. Desconhece-se ainda a idade da mulher.

Para o local foram deslocados seis veículos e 14 operacionais dos bombeiros, INEM, Polícia Marítima e PSP.

"O corpo já foi retirado do local", adiantou fonte do CDOS de Setúbal à Lusa.