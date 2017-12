Pub

Executivo deu tolerância de ponto à função pública

Os desempregados convocados para se apresentarem ontem dia 26, nos centros de emprego bateram com o nariz na porta, uma vez que estes se encontravam encerrados devido à tolerância de ponto concedida pelo Governo, avança hoje o Jornal de Notícias. O Instituto de Emprego e Formação Profissional garantiu a este diário que ninguém será prejudicado.

Fonte oficial do organismo disse que as convocatórias serão anuladas e será emitida nova convocatória. Explicou ainda que estas são emitidas com muita antecedência e que pode acontecer serem agendadas para dias em que depois venha a ser dada a tolerância de ponto, como foi o caso.

Desempregados que se depararam com as portas dos centros de emprego fechadas manifestaram-se frustrados e indignados com a falta de aviso: se a situação fosse inversa seriam multados com um corte no subsídio.