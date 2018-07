Calor e ondas até aos cinco metros

Dez distritos do continente e o arquipélago da Madeira estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo devido à previsão de ondas de oeste-noroeste com 4 a 5 metros até às 18:00 de hoje.

Também a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima até às 12:00 de hoje.

Por causa da agitação marítima, as barras de Vila Praia de Âncora, Caminha, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz e Ericeira estão hoje fechadas à navegação

O aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

As barras de Viana do Castelo e de Aveiro estão condicionadas, encontrando-se apenas fechadas a embarcações com comprimento inferior a 30 e 35 metros, respetivamente.

A barra de São Martinho do Porto está condicionada a embarcações devido a assoreamento.

No continente, as temperaturas mínimas vão variar entre os 7 graus celsius (em Bragança e Braga) e os 12 (em Faro) e as máximas entre os 20 graus (na Guarda) e os 28 graus (em Santarém)

O IPMA prevê para hoje céu geralmente limpo, vento fraco, soprando temporariamente moderado de sueste no Algarve e nas terras altas, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena subida de temperatura, em especial da máxima.

Na Madeira prevê-se períodos de céu muito nublado, tornando-se muito nublado no final do dia com ocorrência de períodos de chuva, vento fraco, tornando-se fraco a moderado do quadrante norte no final do dia.

No Funchal, as temperaturas vão oscilar entre os 16 e os 22 graus.