Sakellarides demitiu-se em divergência com ministro da Saúde

Consultor estava há dois anos no projeto do SNS

O consultor Constantino Sakellarides demitiu-se do cargo em divergência com o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, avançou hoje o Expresso.

Em declarações ao DN, Sakelarides confirmou a decisão, recusando detalhar os seus motivos: "A coisa mais indecente que a pessoa pode fazer quando uma relação acaba é expor publicamente os detalhes da relação", justificou. "Tenho trabalhado durante dois anos como consultor do senhor ministro, tem sido uma relação próxima, semanal. As pessoas vão-se conhecendo aos longo dos anos e as coisas vão evoluindo. Não se trata de uma zanga ou de uma situação momentânea", acrescentou.

O professor catedrático jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública coordenava há dois anos um processo para modernizar os cuidados assistenciais, o "Mais Proximidade", tendo defendido que a sua saída não põe em causa a continuidade da iniciativa, até porque, "desde o início do ano foi tomada a decisão de o encaminhar do gabinete [do ministro] para instituições que tomam conta dele, como a Direção-Geral de Saúde".

Questionado sobre se as divergências estavam relacionadas com questões de financiamento, não só dos projetos em que tem estado envolvido como do Serviço nacional de Saúde (SNS), Sakelarides não quis comentar. No entanto, confirmou que este é um tema que o preocupa. "O meu ponto de vista, que é muito partilhado, é que o SNS está numa situação muito difícil e temos de pensar seriamente no seu futuro: precisa de alterações estruturais, que se fazem em várias legislaturas, não são alterações conjunturais.