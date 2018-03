Pub

O 27.º Congresso do CDS-PP começou hoje em Lamego, com a estratégia eleitoral de listas próprias às eleições europeias e legislativas já definida na moção de Assunção Cristas, cuja liderança não está em causa nesta reunião magna.

A manhã do arranque dos trabalhos ficou marcada por uma homenagem ao antigo presidente do CDS Adriano Moreira, enquadrada pela apresentação do Senado, o órgão de consulta centrista, que desde 2007 não funcionava.