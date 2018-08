Lesados do BES em protesto na conferência de Barack Obama no Porto

Lesados do Novo Banco marcam o arranque do segundo dia do XXII congresso socialista, que decorre até amanhã, domingo, na Batalha.

Um grupo de lesados que não aceitou acordo fez questão de marcar presença no encontro do PS. Manifestantes pedem justificações a Carlos César por não terem recebido todo o dinheiro que perderam com a dissolução do BES.