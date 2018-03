Pub

Doente é um homem de 39 anos, internado em isolamento no Hospital de Santa Maria

A diretora-geral da Saúde confirmou o primeiro caso de sarampo em Lisboa. O doente é um homem de 39 anos, que está internado no Hospital de Santa Maria, em isolamento.

Esta confirmação, em declarações à Rádio Renascença, fez subir para 71 o número de casos confirmados no atual surto que começou no Hospital de Santo António, no Porto. A informação foi inicialmente avançada pelo delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval.

Está a ser estudada a ligação deste caso ao surto do Porto, uma vez que o homem tem "ligações laborais" ao norte do país, segundo Mário Durval. O delegado de saúde de saúde acrescenta que o doente "não deve ter sido contagiado na zona sul, porque veio do Porto, após uma viagem ao Ruanda".

Mário Durval lembra que "há uma grande imunização na região contra a doença, exceto numa franja da população entre os 40 e os 50 anos onde há pessoas que não foram vacinadas e que podem ser contagiadas".

Graça Freitas informou ainda que o homem "está estável" e internado por causa de outra doença para a qual está a fazer tratamento.

Entre 11 de fevereiro e 21 de março, registaram-se 70 casos de sarampo, 69 no norte e um em Pombal, com ligação aos restantes casos.