Acidente aconteceu na Ponte Vasco da Gama no último dia de 2017

Homem conseguiu, sacrificando o próprio automóvel, parar o carro de um outro condutor que ficou inconsciente e seguia em despiste com uma criança ao lado

A história foi contada como forma de agradecimento pelos Bombeiros Voluntários de Alcochete: no último dia de 2017, na Ponte Vasco da Gama, um condutor sacrificou o próprio carro para fazer parar em segurança uma outra viatura, conduzida por um homem que ficou inconsciente e seguia em despiste, com uma criança dentro do automóvel.

Os bombeiros de Alcochete receberam o alerta para um acidente de viação que envolvia dois ligeiros de passageiros, mas só no local perceberam que houve um "ato heroico" que permitiu que os passageiros de um dos veículos saíssem "praticamente ilesos".

"Um condutor enquanto circulava na sua faixa de rodagem apercebeu-se que um veículo que seguia atrás de si tinha entrado em despiste, embatendo diversas vezes nos separadores laterais e aparentando o condutor do mesmo estar inconsciente. De uma forma altruísta e sem olhar a bens, este condutor colocou a sua viatura em frente do mesmo, conseguindo imobilizá-lo em segurança. Tal ação "salvou" duas pessoas, sendo uma delas menor de idade", escrevem os bombeiros na página de Facebook.

"Este senhor foi o herói do dia. Os serviços de emergência apenas garantiram o resto", sublinham os soldados da paz nas redes sociais. "O nosso obrigado".