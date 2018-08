Detida condutora que atropelou peregrinos e fugiu do local. Um morto e cinco feridos

A condutora do veículo ligeiro que atropelou hoje mortalmente uma pessoa e feriu outras cinco na Estrada Nacional 365, em Moitas Venda, Alcanena, foi localizada e detida por militares da GNR

Segundo Fonte da GNR de Santarém, a condutora, que fugiu do local do acidente, foi localizada pelos militares na autoestrada da beira interior (A23) com autoestrada do norte (A1).

"Neste momento, a condutora encontra-se detida" e o caso "vai baixar a inquérito para apurar as causas do acidente", adiantou.

A mesma fonte adiantou que o trânsito já foi reaberto nos dois sentidos na Estrada Nacional 365, em Moitas Venda, Alcanena.

As vítimas são peregrinos que seguiam na Estrada Nacional 365 em direção a Fátima, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, adiantando que os cinco feridos, um grave e quatro ligeiros, foram transportadas para o Hospital de Santarém e para o Hospital de Leiria.

Segundo disse à RTP o comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena, o grupo de peregrinos é de Muge, Santarém, e tinha pernoitado no quartel.

Segundo o Jornal de Notícias, a vítima mortal é um homem de 59 anos, professor na Escola Secundária de Coruche. O ferido grave é uma mulher que terá 80 anos