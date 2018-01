Pub

Duas mulheres na casa dos 70 anos morreram na sequência dos ferimentos. Condutor tinha taxa de álcool no sangue de 0,94g/l

O condutor que no domingo atropelou mortalmente duas mulheres na Guarda tinha uma taxa de álcool no sangue de 0,94 g/l, superior ao limite permitido por lei de 0,5 g/l. A informação foi avançada ao DN por fonte da PSP já esta segunda-feira, tendo as autoridades revelado que o homem não está sob detenção e, nesta altura, ainda não foi notificado para ser presente a tribunal.

Duas mulheres, com 71 e 78 anos, morreram ontem no centro da Guarda depois de serem colhidas por um automóvel quando caminhavam no passeio. Segundo o Jornal de Notícias, o acidente aconteceu porque o condutor do veículo estava a fazer corrida com uma moto-quatro e perdeu o controlo do carro, despistando-se e abalroando as duas pessoas junto ao acesso ao bairro da Luz.

Um ocupante do automóvel que se despistou, um homem com 32 anos, escreve o JN, ficou com ferimentos ligeiros na sequência do acidente.

As duas mulheres ficaram feridas com gravidade e, apesar de terem sido assistidas de imediato, não sobreviveram aos ferimentos e viriam a morrer no Hospital Distrital da Guarda.