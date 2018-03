Pub

Relatório atribui ao comportamento do condutor Ricardo Pinheiro, na altura com 19 anos, a causa direta do acidente mortal em Moulins, França, em 2016

O comportamento "inadequado" e "perigoso" do condutor é a causa do acidente que matou 12 portugueses emigrados na Suíça, em Moulins, França. É esta a conclusão do relatório do Gabinete de Investigação de Acidentes de Transportes Terrestres francês a que o Jornal de Notícias teve acesso.

O acidente mortal aconteceu no dia 24 de março, de 2016.

De acordo com o documento, o condutor Ricardo Pinheiro, na altura com 19 anos, não tinha visibilidade suficiente e, mesmo assim, "fez uma ultrapassagem em velocidade excessiva (a 105 km/h quando o limite era de 90 km/h)", num veículo "em estado deplorável".

As conclusões do relatório revelam que os pneus da carrinha Mercedes Sprint, bem como os do reboque, "tinham mais de sete anos e que os travões estavam desgastados em sobrecarga, ao transportar doze pessoas em vez de nove", refere o jornal.

O Gabinete de Investigação de Acidentes de Transportes Terrestres francês refere também no documento que o condutor obteve a licença para conduzir um veículo com atrelado e peso superior a 750 quilos apenas dois dias antes do fatídico acidente, apesar de ter carta de condução desde 2014.

A carrinha colidiu frontalmente com um camião. Os 12 passageiros morreram

Ricardo Pinheiro afirmou na altura que conduzia regularmente a carrinha entre Portugal e a Suíça, por conta do tio Arménio Pinto, proprietário da carrinha.

Recorde-se que a carrinha partiu de Romont, na Suíça, por volta das 20 horas e devia ter chegado a Portugal perto do meio-dia a tempo dos emigrantes portugueses participarem nas celebrações da Sexta-feira Santa. O relatório conta que Ricardo Pinheiro "aproveitou a ultrapassagem de um autocarro, que seguia à frente, para iniciar a manobra que lhe tapou a visibilidade". A carrinha colidiu frontalmente com um camião. Os 12 passageiros morreram.

Os emigrantes portugueses eram de Oliveira de Azeméis, Trancoso e Cinfães do Douro.