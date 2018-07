Um piloto da SATA foi o único a conseguir aterrar um avião no Aeroporto Cristiano Ronaldo num dia de fortes ventos cruzados, de acordo com o jornal JM Madeira.

A aterragem aconteceu no passado dia 9 de abril, no aeroporto da Madeira, e foi filmada por Samuel Passos, que disponibilizou o vídeo no seu canal do YouTube, "aviationchannel2010", que conta com mais de 30 mil subscritores.

Nos comentários ao vídeo são destacadas a coragem e habilidade do piloto e houve quem elogiasse os "nervos de aço" que foi preciso ter para conseguir uma aterragem num aeroporto que é considerado "único".

Veja o vídeo: